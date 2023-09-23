Ракетчики в Свердловской области провели обработку «Ярса» после диверсии «врага»

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В Тагильском ракетном соединении прошли командно-штабные учения, в ходе которых колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» преодолела зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели полную специальную обработку более 100 единиц техники, включая пусковые установки.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную, которая предусматривала применение диверсионно-разведывательной группой условного противника химоружия. По замыслу КШУ, «враг» использовал химические фугасы, снаряженные отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Диверсанты действовали в лесистой и труднопроходимой местности, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок комплекса.

Расчеты ПГРК «Ярс» проехали через зараженный район и после вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения РХБЗ, используя спецтехнику войск РХБ защиты, провели полную спецобработку агрегатов ракетного комплекса, включая автономные пусковые установки и машины обеспечения боевого дежурства. Также была проведена санитарная обработка личного состава и дегазация личного оружия и обмундирования военнослужащих.

Ранее «Звезда» рассказала, как идет проверка боеготовности в Тагильском соединении РВСН. В ходе учений отрабатываются вопросы приведения подразделений в боевую готовность, совершение маневров и противодиверсионная борьба.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.