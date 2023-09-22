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«Ярсы» на марше: как идет проверка боеготовности в тагильском соединении РВСН

Надежда Котормус
22:15 22.09.2023
В ходе учений отрабатываются вопросы приведения подразделений в боевую готовность, совершение маневров и противодиверсионная борьба.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Масштабные учения РВСН в Свердловской области. Три тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники. За несколько дней предстоит продемонстрировать все усвоенные и отточенные навыки. Чтобы только сесть за руль пусковой установки механики-водители учатся почти три года. Аналогов подвижно-грунтовому ракетному комплексу «Ярс» в мире нет, да и в российской ядерной триаде это самый значимый компонент. Высокая мобильность и маневренность позволяют быстро менять полевые позиции. Развернуть маскировочный комплект готовы быстрее норматива. Буквально 20 минут и огромная установка растворяется в лесной чаще, оставаясь недосягаемой в том числе для беспилотных летательных аппаратов.

Зато собственные беспилотники, которыми укомплектованы боевые противодиверсионные машины «Тайфун» - играют особую роль. Возможность разведки на дальних подступах - гарант безопасности колонны, а значит и самого ядерного щита. Борьба с диверсантами - важная часть испытаний. В распоряжении ракетчиков передовые средства разведки.

«Ядерное вооружение это ядерный щит нашей страны, поэтому, естественно, это наиболее важный элемент - разведка и доразведка местности и маршрута, на который выдвигаются наши ракетные комплексы. Считаю это самый важный элемент», - рассказал оператор управления БПЛА Александр.

На страже безопасности комплексов - самые передовые разработки. Особая гордость - машина дистанционного разминирования «Листва».

Излучатель позволяет обнаружить и деактивировать все известные виды взрывных устройств с электронной начинкой, но даже если машина наедет, например, на мину нажимного действия, сама конструкция позволит рассеять взрывную волну, а специальная экипировка и обшивка кузова сохранят жизнь и здоровье экипажа. И только когда маршрут обезврежен полностью, выходят «Ярсы».

Сутки спустя полк приступил к смене полевых позиций. В ходе масштабных учений личный состав изучает новые маршруты боевого патрулирования. За сутки ракетный комплекс готов преодолеть расстояние порядка 100 километров. Развертывание маскировочного комплекта - отдельный норматив и самая динамичная часть обслуживания комплекса. За действиями личного состава пристально следят не только собственные командиры, но и проверяющие.

«В ходе учений отрабатываются вопросы приведения к высшей степени боевой готовности, совершение маневренных действий, противодиверсионная борьба», - объяснил замкомандующего РВСН, генерал-лейтенант Андрей Бурбин.

Масштабные учения продлятся еще несколько дней. После чего приказ командующего ракетными войсками стратегического назначения подытожит, кто из личного состава особо отличился. Лучшие смогут претендовать не только на медали и грамоты, но и на досрочное присвоение очередного воинского звания или новую должность.

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