ВОЗ признала подсластитель аспартам канцерогеном, вызывающим рак

Вещество не запретили, а рекомендации по суточной норме его потребления остаются прежними.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала подсластитель аспартам канцерогеном, который способен вызывать онкологические заболевания.

Следует отметить, что этот подсластитель применяется при изготовлении различных продуктов питания и напитков, в том числе газировки, жевательных резинок, мороженого.

Аспартам не запретили, а рекомендации по суточной норме потребления вещества остаются прежними - не более 40 миллиграммов в сутки на килограмм массы тела.

Например, если человек весит 70 килограммов, в день он может выпить не более 14 банок диетического безалкогольного напитка с аспартамом.

Ранее диетолог назвала четыре разрушающих кишечник продукта. В их список, в частности, попала газировка.