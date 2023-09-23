МО РФ опубликовало видео доставки миротворцами гумпомощи в Нагорный Карабах

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Российские миротворцы обеспечили доставку гуманитарного груза для мирного населения Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны России. В Степанакерт российскими военными грузовиками доставили больше 50 тонн груза. Гуманитарный груз содержит продовольственные пайки и гигиенические наборы, включающие предметы первой необходимости.

Сейчас в расположении российского миротворческого контингента по-прежнему находятся 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, у которых нет возможности вернуться в свои дома. Им оказывают всю необходимую помощь.

Российские военнослужащие-миротворцы поддерживают постоянное взаимодействие с Баку и Степанакертом, чтобы не допустить кровопролитие, обеспечить безопасность и нормы гуманитарного права в отношении мирного населения, а также безопасность российского миротворческого контингента.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.