Температура воздуха в Москве может побить столетний рекорд 23 сентября

© Фото: Баранов Владимир Globallook Press

Столетний рекорд температуры для 23 сентября в Москве может быть побит в субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он составляет 25,4 градуса тепла. По данным синоптиков, в субботу ожидается аномальное тепло до 23-26 градусов.

Воскресное тепло тоже будет близким к рекордным показателям, рассказал Вильфанд. 24 сентября в столице ожидается, по данным Гидрометцентра России, также плюс 23-26 градусов. Температура воздуха в эти дни превышает норму на 7-8 градусов. Такая погода характерна для июля.

Немного похолодает в Москве в понедельник до 17-19 градусов выше нуля, но в течение недели температура воздуха будет оставаться все же довольно высокой - до 21-23 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2023 года может стать самым теплым в России с начала XXI века. Такие высокие сентябрьские температуры были зафиксированы в 2006, 2009 и 2018 годах.