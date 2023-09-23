Попова: в России не выявили опасную продукцию после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

По словам главы Роспотребнадзора, нет и изменений содержания радиоактивных веществ в воде.

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В России не выявили опасной продукции после сброса воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что нет пока и изменений содержания радиоактивных веществ в российских территориальных водах.

«Но накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будет увеличиваться», - цитирует РИА Новости слова Анны Поповой.

Ранее, специалисты приморского Россельхознадзора сообщили об отсутствии следов радиации в рыбе, взятой в подзонах Приморского края и Сахалинской области после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом они сообщили «Звезде».

По итогам исследований было отмечено, что содержание цезия-137 и стронция-90 в рыбе соответствует требованиям техрегламента. Эксперты анализировали разные виды рыбы и морепродуктов - минтай, треску, камбалу, скумбрию, сельдь, а также фарш и консервы.