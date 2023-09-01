Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ с началом учебного года

Сергей Шойгу отметил, что около 40 процентов обучающихся в Академии - ветераны спецоперации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России с началом нового учебного года. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Шойгу отметил тот факт, что почти 80 процентов обучающихся в Академии - ветераны боевых действий, причем 40 процентов обучающихся имеют за плечами опыт спецоперации.

«Ваш бесценный опыт позволит актуализировать учебные программы образовательных организаций Министерства обороны, воспитывать честных, смелых, ответственных за судьбу России граждан», - сказал министр обороны.

Он добавил, что в этом учебном году подготовку в Академии пройдут военные специалисты высшего звена из 26 дружественных государств.

Сергей Шойгу добавил, что почти за два века истории это военное учебное заведение выпустило более 25 тысяч квалифицированных военных специалистов. Они внесли значительный вклад в защиту суверенитета государства и его обороноспособность.

Он уточнил, что в новом году Академия скорректировала подходы к обучению, обновила планы и программы, учтя современный опыт и практику боевого применения. При этом было увеличено количество практических занятий, включая занятия на командных пунктах видов и родов войск.

Ранее Шойгу заявил, что в состав военных вузов России вошло Донецкое высшее общевойсковое командное училище.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.