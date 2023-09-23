МЧС: вспышка в Казани произошла из-за неисправности двигателя машины

© Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

Грохот и яркая вспышка в промзоне напротив дома по улице Даурская, 48 в Казани, которые переполошили местных жителей, произошли из-за неисправности двигателя автомобиля, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о взрыве поступило в МЧС около 23:08. В соцсетях местные жители активно сообщали о вероятном взрыве. По указанному адресу выехали пожарные и провели проверку.

Оказалось, что вспышка произошла под капотом микроавтобуса Ford Transit из-за неисправности двигателя. Автомобиль после этого не загорелся, никто не пострадал. У машины повреждены капот и фара.

В 23.23 подразделениям пожарной охраны дали отбой.

Ранее в московском Бутово козлы устроили драку прямо на капоте авто.