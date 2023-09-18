Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово

На данный момент неизвестно, пострадал ли как-то автомобиль.

© Видео: msk_today, VK © Фото: msk_today, VK

В московском Бутово козлы устроили драку, причем прямо на капоте авто. Фрагмент схватки выложила очевидица в социальные сети.

Судя по видео, один из соперников забрался на капот припаркованной легковушки и не позволял другому козлу занять его территорию.

После того, как животные некоторое время попадались, козел пробежал прямо по крыше машины, а затем спрыгнул. На этом моменте ролик заканчивается.

Сейчас неизвестно, пострадал ли как-то автомобиль и откуда во дворе появились рогатые.