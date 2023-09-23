В Санкт-Петербурге ищут пропавшего режиссера Большого драматического театра

О местонахождении Александра Никанорова ничего неизвестно с 21 сентября.

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В Санкт-Петербурге пропал режиссер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров. К его поиску уже подключились волонтеры. Об этом сообщает «360».

Отмечается, что 21 сентября 40-летний мужчина выехал из дома на синем велосипеде, не взяв с собой телефон. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Напомним, недавно на Камчатке пропала группа из шести туристов. Они вовремя не вышли на стоянку «Клешня». К поиску сразу же подключились спасатели.

Позже стало известно, что туристы были найдены наземной группировкой МЧС Росии. Их на высокопроходимой технике доставили в Козыревск.