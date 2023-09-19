Группа из шести туристов пропала на Камчатке

Тургруппа не вышла в назначенный день на стоянку «Клешня». Связи с туристами сейчас нет.

© Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели начали поиски группы из шести туристов на Камчатке, которые не вышли вовремя на стоянку. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю. К месту поисков направлены специалисты Поисково-спасательного отряда краевого ГУ МЧС России и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике.

Тургруппа не вышла в назначенный день на стоянку «Клешня». К спасателям обратился их знакомый, который дожидался возвращения путешественников из похода. Связи с туристами сейчас нет.

Группа из шести туристов отправилась по маршруту со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик в минувший четверг. Для поисков могут задействовать вертолет Ми-8 МЧС России в Елизовском районе, он находится в готовности, говорится в сообщении.

Ранее в Грузии при сходе оползня в горах на курорте Шови погибли более 30 человек. В их числе 32-летняя россиянка. Курорт был полностью уничтожен.