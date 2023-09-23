Военный священник провел службу для бойцов ВДВ на передовой

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военный священник прибыл в расположения подразделений Воздушно-десантных войск, которые находятся на переднем крае и выполняют боевые задачи. Кадры работы пастыря с бойцами ВДВ в зоне спецоперации опубликовало Минобороны России.

Служители церкви помогают бойцам сохранять духовный мир и душевное спокойствие, поднимают боевой дух. Пастыри не только служат молебен, но и причащают, исповедуют, а также крестят тех, кто обрел веру уже во время боевых действий. При этом священники рискуют жизнью наравне с бойцами.

Самая простая повседневная беседа с помощником командира полка по работе с верующими благотворно влияет на воинов-десантников. Священники рассказывают о великих православных воинах и полководцах, прославленных в лике святых: Александре Невском, Дмитрии Донском, Федоре Ушакове.

Ранее в храме Воздушно-десантных войск - храме Благовещенья Пресвятой Богородицы открыли мемориальную доску Герою России протоиерею Михаилу Васильеву. Отец Михаил лично выносил с поля боя раненых солдат и офицеров, исповедовал тяжелораненых бойцов в окопах.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.