Выносил с поля боя и исповедовал в окопах: мемориальную доску священнику-Герою России открыли в храме ВДВ

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Мемориальную доску Герою России протоиерею Михаилу Васильеву открыли в храме Воздушно-десантных войск - храме Благовещенья Пресвятой Богородицы. Отец Михаил был духовным наставником для многих военных в зоне боевых действий. Он лично выносил с поля боя раненых солдат и офицеров. В окопах исповедовал тяжелораненых бойцов. В мероприятии приняли участие родственники отца Михаила и военнослужащие-десантники.

«Отец Михаил нес священническое служение в непростых и опасных условиях. Всегда стараясь поддержать, укрепить и утешить воинов, показывая личный пример жертвенности, христианской любви и твердого упования на Господа. Отец Михаил до конца исполнил пастырский долг, не оставив своих духовных чад даже ценою своей жизни», - рассказал врио командующего ВДВ Алексей Рагозин.

Протоиерей Михаил Васильев получил смертельное ранение 6 ноября 2022 года в зоне спецоперации. Указом президента России 8 ноября 2022 года ему присвоено звание Героя России (посмертно) «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга». Патриарх Кирилл наградил протоиерея Михаила Васильева орденом Славы и чести I степени посмертно, «за жертвенное служение Церкви и Отечеству».

Отец Михаил был настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы - храма ВДВ. Он побывал в зонах боевых действий в Косово, Боснии, Чечне, Абхазии. В 2005 году, по благословению Патриарха Алексия II, закончил Высшие академические курсы Академии Генштаба ВС РФ. Был награжден Орденом Мужества и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как священники помогают бойцам выполнять задачи в зоне спецоперации.