Армия Армия Армия

Выносил с поля боя и исповедовал в окопах: мемориальную доску священнику-Герою России открыли в храме ВДВ

Владимир Рубанов
16:55 15.07.2023
Отец Михаил получил смертельное ранение 6 ноября 2022 года в зоне спецоперации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Мемориальную доску Герою России протоиерею Михаилу Васильеву открыли в храме Воздушно-десантных войск - храме Благовещенья Пресвятой Богородицы. Отец Михаил был духовным наставником для многих военных в зоне боевых действий. Он лично выносил с поля боя раненых солдат и офицеров. В окопах исповедовал тяжелораненых бойцов. В мероприятии приняли участие родственники отца Михаила и военнослужащие-десантники.

«Отец Михаил нес священническое служение в непростых и опасных условиях. Всегда стараясь поддержать, укрепить и утешить воинов, показывая личный пример жертвенности, христианской любви и твердого упования на Господа. Отец Михаил до конца исполнил пастырский долг, не оставив своих духовных чад даже ценою своей жизни», - рассказал врио командующего ВДВ Алексей Рагозин.

Протоиерей Михаил Васильев получил смертельное ранение 6 ноября 2022 года в зоне спецоперации. Указом президента России 8 ноября 2022 года ему присвоено звание Героя России (посмертно) «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга». Патриарх Кирилл наградил протоиерея Михаила Васильева орденом Славы и чести I степени посмертно, «за жертвенное служение Церкви и Отечеству».

Отец Михаил был настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы - храма ВДВ. Он побывал в зонах боевых действий в Косово, Боснии, Чечне, Абхазии. В 2005 году, по благословению Патриарха Алексия II, закончил Высшие академические курсы Академии Генштаба ВС РФ. Был награжден Орденом Мужества и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как священники помогают бойцам выполнять задачи в зоне спецоперации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:09 В стране и мире
Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Мухин Белгородской области
16:04 В стране и мире
Видео
Мост унесло потоком воды в Туапсе на глазах у прохожего
15:38 В стране и мире
Видео
Предполагаемого админа Telegram-канала «Кремлевская прачка» арестовали на два месяца
16:55 Армия
Видео
Выносил с поля боя и исповедовал в окопах: мемориальную доску священнику-Герою России открыли в храме ВДВ
13:39 В стране и мире
В ФСБ заявили, что покушение на Симоньян и Собчак готовилось по заданию Киева
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Видео
Мост унесло потоком воды в Туапсе на глазах у прохожего
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Видео
МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.