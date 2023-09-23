Леонид Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР

За его кандидатуру проголосовали все 49 депутатов Народного совета республики, которые присутствовали на заседании парламента.

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Леонид Пасечник принес присягу верности Конституции России и народу и официально вступил в должность главы Луганской Народной Республики, сообщил он в своем Telegram-канале.

Депутаты Народного совета ЛНР на своем пленарном заседании избрали Пасечника главой республики, передает ТАСС. За его кандидатуру проголосовали все 49 депутатов, которые присутствовали на заседании парламента. Пасечник будет занимать эту должность пять лет.

Торжественная церемония вступления в должность состоялась в колонном зале Дома правительства в Луганске. Пасечник назвал самыми важными задачами для себя на посту главы республики повышение уровня жизни в регионе, восстановление городов и сел и их благоустройство по общероссийским стандартам, возрождение массового жилищного строительства.

Кроме того, в числе первостепенных задач Пасечник назвал развитие промышленности республики и увеличение объемов собственного производства, развитие агропромышленного комплекса, создание перерабатывающих предприятий и рост производства продуктов питания.

Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР при поддержке федерального центра восстановлены и построены сотни километров дорог и водоводов, ремонтируют подземные коммуникации и линии электропередач, восстанавливают многоквартирные дома.