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Пасечник: такого хорошего отношения к себе Донбасс не видел со времен СССР

Владимир Рубанов
01:34 23.08.2023
С весны прошлого года в Луганской Народной Республике с помощью федерального центра восстановлены и построены сотни километров дорог и водоводов, рассказал врио главы ДНР.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба Кремля
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С весны прошлого года в Луганской народной Республике с помощью федерального центра восстановлены и построены сотни километров дорог и водоводов, рассказал в ходе встречи  с президентом России Владимиром Путиным врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Врио главы республики рассказал также, что ремонтируются подземные коммуникации и линии электропередач, восстанавливаются многоквартирные дома в Северодонецкой агломерации - Северодонецке, Лисичанске, Рубежной, Кременной.

«Такой заботы, такого доброго отношения, такой помощи Донбасс не видел со времен Советского Союза, это точно. Республика преображается на глазах, и люди это видят, и на социальное здоровье граждан это оказывает положительное влияние. История преподает нам урок - когда мы объединяемся, мы становимся сильными», - сказал Пасечник.

Ранее замминистра обороны Тимур Иванов рассказал про восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса, в частности, водовода в Донецке.

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