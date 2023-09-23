FT: США приняли решение направить Киеву ATACMS еще до приезда Зеленского

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Вашингтон не стал делать публичных заявлений о передаче киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS, чтобы «не предупреждать» вооруженные силы России, хотя решение об их поставках было принято еще до визита Владимира Зеленского в США. Об этом стало известно из публикации газеты Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным издания, в США хотели застать врасплох армию России новыми ракетами на вооружении украинских националистов и не позволить российским вооруженным силам «отодвинуть линии снабжения и склады подальше» от передовой.

Ракеты собираются направить на Украину уже «в ближайшем будущем». Ранее указывалось на отсутствие подобного вида вооружений в очередном пакете вооружений Вашингтона Киеву.

Напомним, накануне стало известно о планах Вашингтона передать Киеву партию дальнобойных ракет ATACMS в кассетном исполнении. Американские чиновники передают о «малом» количестве поставляемых ракет, но официального подтверждения от Белого дома не прозвучало.