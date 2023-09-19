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Латвия уведомила Белоруссию о закрытии погранперехода Силене

Елизавета Кондрикова
18:29 19.09.2023
На белорусско-латвийской границе останется один функционирующий пункт пропуска Патерниеки, или - с белорусской стороны - Григоровщина.
Латвия уведомила Белоруссию о закрытии погранперехода Силене
© Фото: Alexander Welscher, dpa, Global Look Press
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По сообщению пограничного комитета Белоруссии, Латвия официально объявила о закрытии пограничного перехода Силене (с белорусской стороны - Урбаны) с 20.00 19 сентября.

«По официальной информации латвийской стороны, с 20.00 19 сентября функционирование погранперехода Силене будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок», - говорится в сообщении комитета.

После ограничения перехода Силене пересечь белорусско-латвийскую границу можно, используя латвийский погранпереход Патерниеки (или Григоровщина). Это единственный действующий с вечера 19 сентября пункт пропуска через государственную границу между двумя странами.

Напомним, ранее правительство Латвии выступило с инициативой ввести усиленный режим охраны границы с Белоруссией - на территории Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского края и Даугавпилса.

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