Латвия уведомила Белоруссию о закрытии погранперехода Силене

На белорусско-латвийской границе останется один функционирующий пункт пропуска Патерниеки, или - с белорусской стороны - Григоровщина.

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По сообщению пограничного комитета Белоруссии, Латвия официально объявила о закрытии пограничного перехода Силене (с белорусской стороны - Урбаны) с 20.00 19 сентября.

«По официальной информации латвийской стороны, с 20.00 19 сентября функционирование погранперехода Силене будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок», - говорится в сообщении комитета.

После ограничения перехода Силене пересечь белорусско-латвийскую границу можно, используя латвийский погранпереход Патерниеки (или Григоровщина). Это единственный действующий с вечера 19 сентября пункт пропуска через государственную границу между двумя странами.

Напомним, ранее правительство Латвии выступило с инициативой ввести усиленный режим охраны границы с Белоруссией - на территории Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского края и Даугавпилса.