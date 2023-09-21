Энергия в долг: к чему приводит чрезмерное употребление тонизирующих газировок

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До больничной койки бывшего блогера из Владимира довела привычка. На тот момент официально, по закону, она еще не считалось такой уж вредной. Но негативные последствия от чрезмерного употребления энергетиков уже стали появляться. Однажды случилось - вплоть до госпитализации.

«В один из дней я выпил их около пяти. Приехала скорая, вставили мне катетеры, кровь не поступала. Дали мне медикаменты. Кровь начала свертываться, и оттуда меня прямым рейсом забрали в больницу, и дальше я не помню», - рассказал Владимир Соколов.

Тому, что рука как бы сама по себе тянулась к баночке любимого энергетика, Владимир долгое время не придавал значения. Пока не осознал свою зависимость. Сейчас его уже поставили на ноги, выписали. Но побороть зависимость полностью не получается до сих пор.

«Стараюсь не употреблять энергетики, но раз на раз не приходится. И я их все равно периодически употребляю, все равно эта привычка осталась. Я назову это зависимостью определенной. Врач, который приезжал, он мне пояснил, что мое сердце в 27 лет как у мужчины в 45», - поделился блогер.

На упаковке составы, с которыми не справляется даже крепкий взрослый организм. Суточная норма одного только кофеина в порции завышена в несколько раз. Передозировка компонентами, содержащимися в таких напитках, сажает и печень, и сердце.

«Витамины B6, B12, когда мы пересчитываем на выпиваемые банки, получается иногда месячная передозировка, что тоже очень вредно для центральной нервной системы и для печени. Таким образом, человек подсаживается на быструю энергию. Естественно, он берет ее в долг», - заявил нарколог Василий Шуров.

Много тех, кто балуется энергетиками, и среди несовершеннолетних. Безо всякой нужды и не обращая внимания на запреты родителей. Дети покупают, выпивают, получают от этого так называемую быструю энергию. Но она организму дается в долг. Возвращать приходится ценой собственного здоровья. Эйфория сменяется упадком сил и депрессией. Каролина Стрельцова сейчас воспитывает двоих детей. А в юношеские годы она и сама прибегала к чудо-эффекту газированных напитков. Сначала сил на учебу и работу хватало, но дальше сработал обратный эффект.

«Это привело в итоге к истощению, к нервному перенапряжению и, в общем, едва не закончилось плохо. Но я вовремя взяла себя в руки. Выкинула все баночки ненужные. Перестала их покупать. Постепенно перешла на кофе, а потом на цикорий», - рассказала Каролина.

Таких, как эта ростовчанка, добровольно отказавшихся от вредных привычек в пользу здорового питания, - единицы. Чтобы улучшить эту статистику, нужны решительные меры. К таким в Госдуме относят новый законопроект о запрете продажи энергетиков лицам, не достигшим 18 лет. Такое предложение уже вносили на рассмотрение. Пока запрет действует не повсеместно по России, а лишь более чем в 30 регионах страны. Крым и Севастополь - тоже в их числе. Здесь если лицо захочет купить бодрящий напиток, а возраст на кассе вызовет подозрения - попросят паспорт.

И это правильно, убежден специалист кафедры фармакологии. Потому что энергетики детям не игрушка. И если у родителей не получается это донести, за них это должно сделать государство.

«Для детей энергетиков не существует! Нет такого понятия "детский энергетик"! Поэтому для человека, который принимает энергетики, мы должны понимать прекрасно, что это продукт не физиологичный. И по сути своей это архискорая помощь, если нужно совершить принятие решения, которое требуется здесь и сейчас», - отметил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин.

Купленный по паспорту или без энергетик - для организма не имеет значения, если тонизирующая газировка оказывается с медикаментозным послевкусием. Главное - подходить к употреблению с четким пониманием, зачем это нужно. И нужно ли вообще.