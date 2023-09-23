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Врачи продолжают борьбу за левую руку Романа Костомарова

Ян Брацкий
15:05 23.09.2023
Ранее Роман Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу в Сочи.
Врачи продолжают борьбу за левую руку Романа Костомарова
© Фото: kostomarovroman, Telegram
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Врачи продолжают бороться за сохранение левой руки фигуриста Романа Костомарова. Об этом рассказала супруга олимпийского чемпиона 2006 по танцам на льду Оксана Домнина.

«По правой руке сразу приняли решение об ампутации. За левую руку врачи боролись и борются до сих пор», - сказала она в эфире НТВ.

Костомарова госпитализировали в реанимацию 10 января с пневмонией. Состояние спортсмена было настолько тяжелым, что медики были вынуждены ввести его в медикаментозную кому. Впоследствии ему ампутировали обе стопы, после - пальцы обеих рук.

В общей сложности Костомаров перенес 16 больших операций, рассказал руководитель центра анестезиологии-реанимации больницы в Коммунарке Дмитрий Костин. К лечению фигуриста были привлечены многие специалисты. Ранее стало известно, что Роман Костомаров впервые после протезирования принял участие в шоу на льду вместе с другими звездами фигурного катания. Это произошло в Сочи.

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