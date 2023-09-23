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В Приморском крае отметили День тигра

Ян Брацкий
19:10 23.09.2023
Сейчас на Дальнем Востоке насчитывается 750 особей тигра и его популяция постепенно растет.
В Приморском крае отметили День тигра
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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День тигра отмечают в Приморском крае. Экологический праздник проводят уже больше 20 лет. Его цель - привлечь внимание к проблемам сохранения дикой природы, в частности - полосатых амурских хищников.

В честь праздника Лазовскому заповеднику передали новую технику, которая поможет в борьбе с браконьерами. Защитой и сохранением краснокнижных кошек в стране во туже 10 лет занимается Центр «Амурский тигр».

Благодаря усилиям специалистов - популяция их растет, хотя еще в 90-е они были на грани исчезновения. По результатам «тигриной переписи» хищников стало в два раза больше. Теперь их на Дальнем Востоке - 750 особей. Ранее президент Владимир Путин поздравил с 10-летием центр «Амурский тигр», созданный под эгидой Русского географического общества. Глава государства подчеркнул, что центр выполняет важную миссию сбережения популяции хищника.

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