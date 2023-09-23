Lancet: затяжная болезнь коронавирусом может вызывать повреждения органов

При длительной болезни коронавирусом наблюдаются нарушения в работе легких, мозга и почек.

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Исследователи из Великобритании выявили, что затяжная болезнь коронавирусной инфекцией COVID-19 может привести к повреждению нескольких органов. Об этом сообщили в Sky News со ссылкой на результаты британского исследования, опубликованного в журнале Lancet.

«Насколько сильно поражены органы, часто связано с тяжестью инфекции, возрастом и другими заболеваниями организма», - говорится в публикации.

Исследование основывалось на изучении группы из 259 человек, выписанных после болезни ковидом. У трети пациентов с длительным периодом заболевания коронавирусом наблюдаются множественные повреждения органов через несколько месяцев после выписки из больницы.

Речь идет о поражении легких, мозга и почек, нарушения этих органов в три раза чаще наблюдаются у переболевших ковидом. При этом наиболее часто были отмечены нарушения в работе легких - в 14 раз чаще, чем у неболевших коронавирусом.

В некоторых случаях можно говорить в том числе о влиянии коронавируса на психическое здоровье пациентов. Британские исследователи вновь утверждают о долгосрочном вреде коронавируса.

Ранее вирусолог Павел Волчков рассказал о том, что общество продолжит заражаться и болеть коронавирусной инфекцией, несмотря на то что ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19. Вспышки болезни будут возникать каждый осенне-зимний период.