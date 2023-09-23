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Альтштейн заявил, что миллионы людей попадают в «лонг-ковид»

Елизавета Кондрикова
17:51 23.09.2023
Это было обнаружено из графиков выздоровевших и заболевших, многие пациенты продолжают болеть коронавирусом в течение нескольких лет.
Альтштейн заявил, что миллионы людей попадают в «лонг-ковид»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Миллионы людей не вылечиваются от коронавирусной инфекции, а попадают в категорию пациентов, болеющих затяжным, или длительным, ковидом, он также известен как «лонг-ковид». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Выздоровевших оказывается заметно меньше, чем заболевших. Это при том, что люди эти не умирают, потому что смертность тоже учитывается...Высокий процент получается того, что сейчас называется "лонг-ковид"», - объяснил Альтштейн.

Он добавил, что количество пациентов, которые не попадают в число выздоровевших после ковида, измеряется миллионами. «Лонг-ковид» сопровождается повреждениями органов, в основном наиболее уязвимы легкие и нервная система.

По словам вирусолога, затяжной ковид может длиться годами, течение болезни проходит индивидуально у разных людей, это зависит от тяжести болезни, возраста и других характеристик больных.

Напомним, сегодня стало известно о результатах британского исследования группы пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, у которых через несколько месяцев после выписки были обнаружены повреждения легких, почек и мозга. Нарушения в работе этих органов у переболевших ковидом в несколько раз выше, чем у других пациентов. 

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