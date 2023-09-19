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Полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора

Анна Назайкина
11:05 19.09.2023
Мужчина утверждает, что ранее не знал свою жертву.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора
© Фото: moscowproc, Telegram
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора. Им оказался 37-летний мужчина, он уже признал свою вину, об этом говорится в сообщении столичного СК.

Накануне рядом с Молдавской улицей было найдено тело женщины 1972 года рождения. Ее обнаружил житель Москвы во время прогулки с собакой.
У жертвы зафиксировали признаки насильственной смерти - речь идет о следах удушения и повреждениях на лице.

Обвиняемый рассказал правоохранителям, как убил женщину, он также утверждает, что ранее не знал ее.

«Мотивом убийства явилась внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине», - говорится в сообщении СК.

В ближайшее время следователи попросят суд заключить мужчину под стражу.

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