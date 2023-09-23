Эксперт Кусков оценил идею внедрить проверку личности детей до 14 лет в ЕСИА

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков прокомментировал «Звезде» инициативу Минцифры РФ по созданию способа подтверждения личности граждан в Единой системе идентификации и аутентификации для пользователей, не достигших 14 лет.

«Пока трудно понять, для чего это сделано. В принципе, до совершеннолетия дети используют либо свидетельство о рождении, либо родители берут на себя определенные функции. Допустим, покупают сим-карту, оформляют ее на себя, а пользуется ребенок. Точное предназначение этого пока мне непонятно и по той причине, что все равно в этом возрасте ребенку не имеют права оказывать большинство услуг без присутствия одного из родителей», - сказал Кусков.

Проект Минцифры опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке сказано, что отсутствие статуса «подтвержденной учетной записи» лиц, не достигших 14-летнего возраста, затрудняет перевод госуслуг в электронный вид.

В минувший понедельник президент Владимир Путин подписал указ о введении в России цифрового паспорта, приравняв к бумажной версии документ, предъявляемый с помощью мобильного приложения «Госуслуги».