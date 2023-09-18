Глава государства поручил кабмину разработать список документов, которые также можно предъявлять онлайн.

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Президент Владимир Путин подписал указ о введении в России цифрового паспорта, приравняв к бумажной версии документ, предъявляемый с помощью мобильного приложения «Госуслуги».

«Представление гражданами России сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных госорганами <...>, в электронной форме с использованием мобильного приложения <...> информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг приравнивается <...> к предъявлению указанных документов», - говорится в тексте указа на портале официального опубликования правовых актов.

Глава государства поручил кабмину разработать список документов, которые также можно предъявлять онлайн. В свою очередь, Минцифры будет вести реестр лиц и видов их деятельности, для осуществления которой используется информация, предоставленная в электронном виде.

Напомним, в конце марта 2023 года президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ФСБ и МВД подготовить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности.