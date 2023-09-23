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Самолет Ан-26 аварийно сел в аэропорту Иркутска из-за отказа двигателя

Елизавета Кондрикова
15:19 23.09.2023
Пострадавших в результате инцидента нет.
Самолет Ан-26 аварийно сел в аэропорту Иркутска из-за отказа двигателя
© Фото: vm_sut, Telegram
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Днем 22 сентября в аэропорту Иркутска самолет «Ан-26» совершил аварийную посадку вследствие отказа левого двигателя. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

«Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности двигателя устанавливаются», - сказали в управлении.

По данным следственного управления, на борту самолета находились 4 члена экипажа и 25 пассажиров, никто не пострадал. Воздушное судно двигалось по маршруту «Ленск-Иркутск».

В настоящий момент следственным комитетом проводится проверка по первой части статьи 263 - «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Принимаются меры по установлению причин и обстоятельств происшествия, следователи ранее также осмотрели место аварийной посадки.

Накануне в течение нескольких часов был закрыт для приема и отправлений самолетов аэропорт Перми Большое Савино: воздушное судно турецкой компании AnadoluJet при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате авиаинцидента никто не пострадал, а самолет был отбуксирован на стоянку. 

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