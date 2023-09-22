Аэропорт Перми закрыли из-за выкатившегося за полосу самолета

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Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, выполнявший рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, пассажиры доставлены на аэровокзал.

«Самолет не получил видимых повреждений и в ближайшее время будет отбуксирован на стоянку», - говорится в сообщении.

В настоящий момент международный аэропорт Перми Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов.

На прошлой неделе стало известно, что выкатившийся за пределы полосы Ан-12 нарушил работу аэропорта Магадана. Сообщалось, что грузовой самолет авиакомпании АО «АСЦ "Сибниа-Тест"» доставлял груз из Хабаровска на Чукотку.