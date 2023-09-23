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Эксперт Цветов: вьетнамские военные не смогут быстро освоить оружие из США

Максим Крюков
14:32 23.09.2023
Ранее агентство Reuters сообщило о планах США передать Вьетнаму крупнейший пакет вооружения в истории сотрудничества между государствами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Stefan Auth, imagebroker.com, Global Look Press
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Процесс перехода вьетнамских военнослужащих на американское вооружение будет небыстрым, поскольку они проходили обучение в СССР и России. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Петр Цветов.

Ранее стало известно, что США могут передать Вьетнаму крупнейший пакет вооружения в истории сотрудничества между странами. В пакет военной помощи могут войти истребители F-16.

«Конечно, я не могу точно сказать, в какой стадии находятся переговоры и насколько точно эти истребители будут проданы, но надо сказать, что сегодня Соединенные Штаты и Вьетнам уже перевернули страницу, как говорят вьетнамцы, той самой ужасной войны. И их отношения после того, как Джо Байден посетил Вьетнам, стали называться отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства, то есть у Вьетнама с США хотя бы чисто формально уровень отношений такой же, как с Российской Федерации и Китайской Народной Республикой», - рассказал он.

Эксперт обратил внимание, что в последнее время прослеживается общая тенденция, при которой страны Азии стремятся к диверсификации источников получения военной техники и вооружения.

«Возможно, дело не только, что F-16 - довольно современная машина, но и может быть потому, что по условиям продажи очень устраивают вьетнамцев, поэтому эта сделка вполне вероятна, и в этом нет ничего удивительного», - предположил собеседник.

Кандидат исторических наук также напомнил, что вьетнамские военнослужащие, офицеры, генералы учились в нашей стране.

«До последнего времени пользовались нашим оружием, поэтому им переучиться на новую технику нужно тоже время, поэтому это не будет быстрым», - отметил Цветов.

По данным Reuters, в настоящее время сделка между Вашингтоном и Ханоем находится на ранней стадии переговоров, точные условия еще не определены. При этом Штаты планируют определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.

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