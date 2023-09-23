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Reuters: в 2024 году США могут передать Вьетнаму крупнейший пакет вооружения

Максим Крюков
13:39 23.09.2023
По словам источников агентства, Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.
Reuters: в 2024 году США могут передать Вьетнаму крупнейший пакет вооружения
© Фото: Pete Souza, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Соединенные Штаты Америки могут передать Вьетнаму крупнейший пакет вооружения в истории сотрудничества между странами. О возможной сделке пишет Reuters, ссылаясь на два неназванных источника, которые знакомы с деталями обсуждения.

Информагентство сообщает, что в настоящее время сделка находится на ранней стадии переговоров, точные условия будут определены позже. Источник уточнил, что соглашение между Вашингтоном и Ханоем может быть достигнуто в следующем году. Отмечается, что в пакет военной помощи также могут войти истребители F-16.

При этом, со слов второго источника, Соединенные Штаты намерены определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.

Две недели назад американский лидер Джо Байден совершил официальный визит во Вьетнам. Вместе с ним также прибыли представители деловых кругов США, в том числе представители руководства компаний - производителей микрочипов Intel и GlobalFoundries. Выступая на пресс-конференции, глава Белого дома начал перебирать заранее заготовленные шпаргалки в бумажном виде, чтобы разобраться, кто еще из журналистов должен задать ему вопросы. Однако у Байдена это не получилось, он обратился за помощью.

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