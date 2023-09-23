ВС РФ нанесли за неделю 12 групповых ударов по объектам на Украине

В результате действий наших бойцов, в частности, удалось уничтожить часть снарядов с обедненным ураном.

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Российские войска нанесли 12 групповых ударов по объектам противника. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как утверждается, речь идет об ударах, нанесенных за минувшую неделю - с 17 по 23 сентября. Они наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и БПЛА.

Целью ВС РФ стали вражеские объекты ремонта техники, нефтепереработки, места хранения боеприпасов, оружия иностранного производства, центры разведки и подготовки диверсантов, а также пункты размещения иностранных наемников.

«Нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях», - сказал он.

В результате действий наших бойцов, в частности, удалось уничтожить часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном.

Ранее расчет БПЛА показал, как выявляет позиции боевиков на Купянском направлении.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.