Ученый Абунин рассказал, почему полярное сияние возникло в Подмосковье

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Минувшей ночью жители Подмосковья и Ленинградской области могли наблюдать завораживающее явление - полярное сияние. Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин рассказал нашему телеканалу, как это событие может быть связано с магнитными бурями.

«Геомагнитная буря была зарегистрирована вчера. Она была не очень продолжительная. Источник был смешанного типа - выброс коронального вещества и корональная дыра (область на Солнце, откуда истечение солнечного вещества происходит особенно сильно. - Прим. ред.). Пришел выброс, спровоцировал геомагнитную бурю умеренного класса, и сейчас у нас идет возмущенная геомагнитная обстановка. Бури нет как таковой, но магнитное поле Земли возмущенное», - рассказал Абунин.

Ученый добавил, что сияние еще может повториться, однако следующей ночью его увидеть будет нельзя - основной удар солнечной плазмы по магнитосфере Земли уже произошел, и сейчас идет возврат к более спокойному состоянию.

В апреле этого года москвичи также могли наблюдать это удивительное явление. В ночь на 24-е число небо было озарено необычным свечением - столбами желтого, зеленого и бордового цвета. Оно было настолько ярким, что даже уличные фонари в черте города не смогли его затмить.