На Украине женщины-фармацевты начали массово увольняться и покидать страну

Как утверждается, владельцы аптек в панике, так как не знают, как дальше работать без сотрудников.

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Украинки, которые работают фармацевтами, массово увольняются и покидают страну в связи с будущей постановкой на воинский учет, передает «Страна.ua», ссылаясь на главу украинской фармацевтической ассоциации Елену Прудникову.

Она утверждает, что в течение последних двух недель на Украине стремительно уволилось огромное количество фармацевтов - речь идет о тысячах специалистах.

«Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать — вопрос открытый», - приводит ее слова издание.

По словам Прудниковой, с начала текущего месяца многие украинки «буквально сидят на чемоданах». Больше других с Украины уезжают жительницы западных областей страны.

В июле стало известно, что на Украине женщин-инженеров, -химиков, -биологов, -фармацевтов и других профессий обязали встать на воинский учет.