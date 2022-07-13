На Украине женщин инженеров, химиков и биологов обязали встать на военный учет
Минобороны Украины обязало женщин инженеров, химиков и биологов встать на военный учет до октября. Кроме того, постановке на учет подлежат также специалисты в сфере пищевых технологий, легкой промышленности, медики, психологи, фармацевты и ветеринары, сообщает издание «Зеркало недели».
Тем временем Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации в Киеве подпольной типографии, которая занималась подделкой справок о непригодности к воинской службе. Об этом сообщили в украинском ведомстве.
Группа занималась незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста. Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе. На пакете поддельных документов преступники зарабатывали от 800 до 2 000 долларов. Стоимость зависела от сроков их оформления.