Затем рекомендацию должны будут одобрить лидеры Евросоюза, скорее всего, это произойдет в декабре.

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Еврокомиссия планирует в следующем месяце выпустить рекомендацию о начале процесса присоединения Украины к Европейскому союзу. Об этом стало известно из публикации Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

«Как только комиссия вынесет свою рекомендацию, лидерам ЕС придется ее одобрить, скорее всего, на встрече на высшем уровне в декабре», - говорится в сообщении Bloomberg.

В агентстве добавили, что после одобрения рекомендации Еврокомиссии Киеву придется в ускоренном порядке завершить реформы и привести внутренние распорядки в стране в соответствии с законодательством ЕС более чем в 30 областях, включая верховенство закона и экономическую сферу. При этом в организации уточнили, что ускоренного процесса выполнения критериев Евросоюза нет, он может длиться более 10 лет.

По данным агентства, вопрос расширения ЕС будет вновь поднят на заседании в следующем месяце в Гранаде (Испания). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что приглашение новых членов в организацию должно основываться на «заслугах». В ЕС считают, что Украина смогла продемонстрировать «большие успехи» с тех пор, как ей предоставили статус кандидата в июне прошлого года.

Напомним, в понедельник в ЕС вновь предупредили Киев о долгом процессе подготовительной работы к вступлению в организацию, а готовность киевского режима к мирным переговорам не станет фактором, который мог бы ускорить процедуру присоединения. В ЕС могут помочь Украине быстрее обеспечить выполнение всех критериев Евросоюза, но это не означает «пропуск этапов».