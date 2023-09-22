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Рассмотрение дела о покушении на Захарченко отложили до 10 октября

Максим Крюков
08:52 22.09.2023
Заседание в рамках процесса по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова прошло в Южном окружном военном суде.
Рассмотрение дела о покушении на Захарченко отложили до 10 октября
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение дела о покушении на первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (позывной «Моторола»). Об этом сообщает ТАСС.

На скамье подсудимых оказались четыре человека, в том числе основной фигурант Александр Погорелов, который проходит по уголовному делу о покушении на Александра Захарченко.

Согласно обвинительному заключению прокурора, Погорелов следил за передвижениями Захарченко, снимал все на видео и передавал сотрудникам украинских спецслужб. В августе 2017 года он заложил взрывное устройство в мужском туалете ресторана «Пушкин» в Донецке, который посещал председатель Совета министров ДНР. Подсудимый не сумел довести террористический акт до конца, так как взрывчатку обнаружили сотрудники правоохранительных органов ДНР.

Кроме того, Погорелов причастен к убийству «Моторолы», считает сторона обвинения. Выполняя задание представителей СБУ в октябре 2016 года, он установил взрывчатку на крыше лифта в доме, где проживал командир ополченцев, которую позже привели в действие. Сбором информации об Арсене Павлове занимался один из подсудимых Чурилов.

Ранее издание The Economist написало, что в СБУ с 2015 года действует подразделение политических убийств. В официальных данных отдел числится как пятое управление контрразведки. Подразделению приписывают убийство главы ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов «Спарта» и «Сомали» Арсена Павлова («Моторола») и Михаила Толстых («Гиви»).

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