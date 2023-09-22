Аварийно севший в поле в Новосибирской области самолет в будущем сможет летать

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Самолет «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области, предварительно, не получил серьезных повреждений и в будущем сможет выполнять рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиаперевозчика.

Уточняется, что во время экстренной посадки в один из двигателей самолета попало небольшое количество грунта, повреждения получили несколько лопаток вентилятора двигателя, оказалась развернутой передняя стойка шасси. В авиакомпании также заявили, что воздушное судно пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки, на это может уйти несколько месяцев.

Ранее стало известно, что посадивший в поле самолет А320 капитан Сергей Белов повторил подвиг отца. Сам пилот родился в Тбилиси, а его отец, Владимир Лацабидзе, совершил аварийную посадку при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году.