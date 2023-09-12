Посадивший в поле самолет капитан Белов повторил подвиг отца

Отец Сергея Белова Владимир Лацабидзе совершил аварийную посадку при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году.

© Фото: Официальный канал пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии»

Капитан Сергей Белов, который совершил аварийную посадку самолета A320 в поле Новосибирской области, повторил подвиг своего отца.

Как передает RT, раньше Сергея Белова звали Сулико Лацабидзе. Сам пилот родился в Тбилиси. Его отец летчик Владимир Лацабидзе спас людей во время аварийной посадки при взлете из одесского аэропорта в 1989 году. Тогда у самолета Ту-154 несинхронно убрались закрылки.

Также сообщается, что дед Белова работал в авиации и служил военным штурманом под Мурманском.

Напомним, что сегодня самолет A320 компании «Уральские авиалинии», совершающий полет по рейсу из Сочи в Омск совершил аварийную посадку в поле в районе села Убинское Новосибирской области. В результате происшествия пассажиры самолета не получили серьезных травм. Все люди были размещены в пункте временного размещения и позже доставлены в Омск.