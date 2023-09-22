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ВС РФ уничтожили Avenger, Paladin и две M777 на Купянском направлении

07:33 22.09.2023
Объекты противника были поражены в районах населенных пунктов Петропавловка, Колодези, Катериновка, Урочище Кринички.
ВС РФ уничтожили Avenger, Paladin и две M777 на Купянском направлении
© Фото: Sgt. Lianne Hirano, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Российские военнослужащие уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Avenger, самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin, а также две гаубицы M777 производства США вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

По словам офицера, цели были поражены в районах населенных пунктов Петропавловка, Колодези, Катериновка, Урочище Кринички.

Кроме того, российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов противника. Зыбинский уточнил, что общие потери украинских боевиков составили более двух взводов живой силы, два миномета, пункт боепитания и 4 пикапа.

Ранее «Звезда» рассказала, как расчет РСЗО «Град» громит боевиков на Угледарском направлении. Машины заряжаются разными типами боеприпасов - например, зажигательными или осколочно-фугасными. Какой из них будет работать - зависит от поставленных задач.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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