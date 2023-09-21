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Над Черным морем и Крымом сбили 19 украинских беспилонтиков

02:17 21.09.2023
Еще по одному БПЛА уничтожили в Белгородской, Курской и Орловской областях.
Над Черным морем и Крымом сбили 19 украинских беспилонтиков
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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В ночь на 21 сентября военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожили 19 вражеских БПЛА. Также еще по одному аппарату сбили в Белгородской, Курской и Орловской областях.

Отмечается, что националисты использовали беспилотники самолетного типа. Их поразили средствами противовоздушной обороны.

Напомним, ранее в МО РФ сообщали об уничтожении БПЛА в Белгородской и Орловской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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