Над Черным морем и Крымом сбили 19 украинских беспилонтиков
Еще по одному БПЛА уничтожили в Белгородской, Курской и Орловской областях.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
В ночь на 21 сентября военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожили 19 вражеских БПЛА. Также еще по одному аппарату сбили в Белгородской, Курской и Орловской областях.
Отмечается, что националисты использовали беспилотники самолетного типа. Их поразили средствами противовоздушной обороны.
Напомним, ранее в МО РФ сообщали об уничтожении БПЛА в Белгородской и Орловской областях.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.