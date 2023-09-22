Экипажи Т-90М «Прорыв» поразили позиции боевиков в зоне СВО прямой наводкой

На этом направлении сложный рельеф местности и каждый день происходит интенсивное огневое противостояние.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи танков Т-90М «Прорыв», приданные подразделениям тульских десантников на Северском направлении, поразили позиции и уничтожили технику украинских националистов, отразив атаку. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танкистов в зоне спецоперации.

«Это машина хорошая, едет бодро, разгоняется до 65 км/ч, маневренная, не греется. Я ездил на Т-72Б3, мощность его двигателя 840 л/с, а здесь стоит уже турбированный двигатель на 1030 л/с. Танк управляется довольно легко - я скажу даже легче, чем машина», - рассказал механик-водитель Т-90М с позывным «Дед».

На этом направлении сложный рельеф местности и каждый день происходит интенсивное огневое противостояние. Линия боевого соприкосновения проходит между двумя высотами.

На противоположной стороне расположены позиции противника. Танкисты стараются подойти к ним максимально близко. В итоге экипажи Т-90М прицельным огнем прямой наводкой нанесли боевикам большой урон и заставили их отказаться от дальнейшего продвижения в сторону позиций тульских десантников.

«Для танка главное - быстро приехать, отстрелять и уехать быстро, чтобы сохранить танк и экипаж. На прямую выезжаем довольно редко, в основном работаем с закрытых огневых позиций», - рассказал механик-водитель боевой машины.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как ивановские десантники взяли в плен десять украинских боевиков при штурме опорного пункта.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.