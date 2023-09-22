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Ансамбль песни и пляски им. А.В.Александрова отметит 95-летие

Сергей Лебедев
04:10 22.09.2023
Накануне состоялась пресс-конференция, посвященная юбилею.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Уже вскоре, 12 октября, будет отмечаться 95-летие со дня образования Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова – крупнейшего в стране военно-музыкального коллектива, центрального учреждения культуры Министерства обороны РФ. Накануне состоялась пресс-конференция, посвященная юбилею.

В мероприятии приняли участие директор департамента культуры Министерства обороны России Артем Горный, художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист России Геннадий Саченюк, режиссер-постановщик ансамбля Лев Шелогуров, руководитель оркестра, заслуженный артист России Николай Кириллов и главный балетмейстер ансамбля, заслуженная артистка России Оксана Коростелева.

Во пресс-конференции Лев Шелогуров напомнил, что в честь 95-летия ансамбля 13 октября в Большом Кремлевском дворце пройдет концерт. В ходе него артисты почтят память поэта Николая Добронравова.

«Безусловно, концерт 13 октября будет еще и концертом памяти человека, которого вчера проводила вся страна, потому что действительно Николай Николаевич Добронравов, без его высокой, проникновенной поэзии не обходится ни один наш концерт. И в этом концерте будет звучать не одна песня, которую он написал», - сказал Шелогуров. 

Также журналистам рассказали и об уникальном звучании ансамбля Александрова. Запоминающееся яркое и мощное звучание создается, благодаря настройке инструментов на 4 Гц выше общепринятых норм .  

«Есть еще один профессиональный секрет - есть общепринятая для настройки инструментов нотка ля - у нее 440 Гц, а в Ансамбле Александрова 444 Гц было изначально. Это было связано с тем, что наши основатели добивались яркого, мощного, напряженного звучания хора», - сказал руководитель оркестра ансамбля Николай Кириллов.

Он отметил, что артисты, которые только приходят в хор, час сталкиваются с неудобствами из-за такой настройки инструмента. При этом когда-то в ансамбле пытались перейти к нормальной настройке инструментов, но она была безуспешной.

Кроме того, артисты поделились и творческими планами. Так, например Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступит в качестве специального гостя на джазовом фестивале в Забайкальском крае. Об этом рассказал начальник ансамбля - художественный руководитель, заслуженный артист России Геннадий Саченюк.

По его словам, для коллектива это огромная честь представлять военно-армейскую культуру на таком фестивале. Ансамбль планирует выступать в своем жанре.

Напомним, недавно в столице Северной Кореи в честь 75-летия образования КНДР выступил ансамбль имени Александрова. Последнее подобное выступление было в 2004 году. И вот, спустя без малого 20 лет в Пхеньяне снова зазвучали русские военные песни.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова – крупнейший военно-музыкальный коллектив России, первый в мире армейский ансамбль, по образцу которого были созданы аналогичные творческие коллективы в самых разных странах мира. Сегодня в Ансамбле семь творческих подразделений: солисты, хор, оркестр, танцевальная группа, женский хор, концертный эстрадный ансамбль и детская студия «Юные Александровцы». Хор Ансамбля Александрова признан одним из лучших мужских хоров мира.

Среди артистов Ансамбля выпускники ведущих российских консерваторий, музыкальных и хореографических академий. Исполнительские возможности поистине безграничны. В репертуаре - более двух тысяч произведений: народные и военные песни и танцы, духовная музыка, русская и зарубежная классика, произведения отечественных авторов, хиты популярной и рок-музыки. Произведения звучат на многих языках народов мира, в том числе турецком, китайском, корейском, монгольском и хинди.

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