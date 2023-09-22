Захарова: Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за Хиросиму

Официальный представитель МИД РФ отметила, что отвратительно и опасно то, как врет председатель Европейской комиссии.

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То, как врет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отвратительно и опасно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, прокомментировав речь главы ЕК, возложившей трагедию Хиросимы на РФ.

В ходе вручения награды Атлантического совета японскому премьер-министру Фумио Кисиду Урсула фон дер Ляйен вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки там погибли его родственники.

«Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, - ни слова. Но фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше - возложила трагедию Хиросимы... на Россию», - отметила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ процитировала высказывание Урсулы фон дер Ляйен, в котором утверждается, что Россия якобы угрожает вновь использовать ядерное оружие. По словам председателя ЕК, это отвратительно, опасно и в контексте Хиросимы - непростительно.

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула Фон дер Ляйен», - резюмировала Мария Захарова.

Напомним, российский президент Владимир Путин отмечал, что США являются единственной страной в мире, дважды применившей ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Таким образом Соединенные Штаты, по мнению главы государства, создали прецендент.

«США - единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент», - сказал Владимир Путин.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь с посланием ко всем странам мира в связи с годовщиной катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, не упомянул США, сбросивших ядерные бомбы на эти японские города.

Вспоминая события августа 1945 года и говоря о современной ядерной угрозе текст послания не затронул тему виновника трагедии и ответственности Соединенных Штатов за бомбардировки.