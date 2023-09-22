В стране и мире В Москве 22 сентября ожидается до 26 градусов тепла Владимир Рубанов Осадков синоптики не прогнозируют. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: В Москве 22 сентября ожидается теплая погода и переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в Москве прогреется до 24-26 градусов, в Подмосковье ожидается до 25 градусов тепла. Ветер Юго-Bосточный, 3-8 м/c. Ночью на субботу 23 сентября погода существенно не изменится. Температура воздуха опустится до +10-12 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал теплую, по-настоящему летнюю погоду в Москве до конца этой недели, а также рассказал о настоящем бархатном сезоне на курортах Черного моря. Экспертное мнение и аналитика