В Москве 22 сентября ожидается до 26 градусов тепла
Осадков синоптики не прогнозируют.
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В Москве 22 сентября ожидается теплая погода и переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Осадков синоптики не прогнозируют.
Воздух в Москве прогреется до 24-26 градусов, в Подмосковье ожидается до 25 градусов тепла. Ветер Юго-Bосточный, 3-8 м/c.
Ночью на субботу 23 сентября погода существенно не изменится. Температура воздуха опустится до +10-12 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал теплую, по-настоящему летнюю погоду в Москве до конца этой недели, а также рассказал о настоящем бархатном сезоне на курортах Черного моря.