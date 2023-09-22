Лавров начал переговоры с генсеком ООН
Глава МИД России намерен обсудить с Гутерришем вопросы, касающиеся зерновой сделки.
© Фото: @MariaVladimirovnaZakharova, Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что Лавров обсудит с генсеком ООН вопросы выполнения стамбульских договоренностей, касающиеся экспорта российского продовольствия и удобрений.
Глава внешнеполитического ведомства России находится с визитом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где проходит Неделя высокого уровня 2023 года.
Ранее глава МИД России провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. На ней, в частности, обсуждалась безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также опасность от применения боеприпасов с обедненным ураном.