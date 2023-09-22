Умерла советская актриса Алагез Салахова

Она скончалась в Баку на 71-м году жизни.

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В Баку на 71-м году жизни умерла советская и азербайджанская актриса Алагез Салахова. Об этом со ссылкой на ее сына сообщает RT. Отмечается, что трагедия произошла 19 сентября.

Алагез Салахова многим известна по ролям в фильмах «Смысл жизни», «Перед закрытой дверью» и «Другая жизнь». Также она была второй супругой режиссера Константина Райкина.

Напомним, недавно в возрасте 94 лет скончался поэт-песенник Николай Добронравов. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Проститься с прославленным поэтом пришли многие звезды российской эстрады. Соболезнования вдове Добронравова – композитору Александре Пахмутовой выразил президент Владимир Путин.