Лавров проводит встречу с главами МИД Ирана и Турции

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Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан проводят встречу в астанинском формате. Встреча состоялась на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает МИД России.

Переговоры проходят без присутствия прессы. Перед началом встречи Лавров и иранский министр Абдоллахиан кратко пообщались с глазу на глаз. Через некоторое время к ним присоединился Фидан. Затем к трехсторонним переговорам подключился спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, сообщает ТАСС.

Позже в пятницу предполагается провести отдельную встречу глав МИД РФ и Ирана.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На ней обсуждались конфликт на Украине, беспристрастность ООН, подходы к реформированию всемирной организации и неисполнение США обязательств по штаб-квартире ООН.