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Бойцы РВСН в рамках учений «нейтрализовали» превосходящую по численности ДРГ

06:20 22.09.2023
С помощью беспилотных летательных аппаратов диверсанты были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и оперативно обезврежены.                                                                                                                            
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Продолжаются командно-штабные учения Тагильского ракетного соединения РВСН. Военнослужащие отрабатывают разные задачи и вводные, в том числе касающиеся маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействия диверсионным формированиям.

Одна из таких задач была связана с нейтрализацией диверсионно-разведывательной группы. По замыслу поступившей вводной условные диверсанты заминировали маршруты движения военной и специальной техники РВСН. Для решения этой задачи были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

С помощью беспилотных летательных аппаратов ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и оперативно нейтрализованы. Диверсанты превосходили по численности подразделения охраны и обороны, но им не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

«На сегодняшний день это самое крупномасштабное учение, которые проводится в данном соединении по итогам года», - сказал врио начальника отдела боевой подготовки, полковник Александр Янченко.

Ранее сообщалось, что в масштабных командно-штабных учениях с Тагильским ракетным соединением задействованы больше 3 тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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