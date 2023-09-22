Бойцы РВСН в рамках учений «нейтрализовали» превосходящую по численности ДРГ
Продолжаются командно-штабные учения Тагильского ракетного соединения РВСН. Военнослужащие отрабатывают разные задачи и вводные, в том числе касающиеся маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействия диверсионным формированиям.
Одна из таких задач была связана с нейтрализацией диверсионно-разведывательной группы. По замыслу поступившей вводной условные диверсанты заминировали маршруты движения военной и специальной техники РВСН. Для решения этой задачи были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.
С помощью беспилотных летательных аппаратов ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и оперативно нейтрализованы. Диверсанты превосходили по численности подразделения охраны и обороны, но им не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.
«На сегодняшний день это самое крупномасштабное учение, которые проводится в данном соединении по итогам года», - сказал врио начальника отдела боевой подготовки, полковник Александр Янченко.
Ранее сообщалось, что в масштабных командно-штабных учениях с Тагильским ракетным соединением задействованы больше 3 тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.