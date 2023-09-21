Командно-штабные учения с мобильными ракетными комплексами «Ярс» начались в РВСН

Ракетные полки активно меняют полевые позиции. При этом они осваивают новые районы боевого патрулирования.

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Больше 3 тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники задействованы в масштабных командно-штабных учениях с Тагильским ракетным соединением, сообщает Минобороны России.

Ракетчики отрабатывают приведение в высшие степени боевой готовности, маневры на маршрутах боевого патрулирования, противодействие диверсионным формированиям и выполнение учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсантов в районах дислокации войск.

Оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс» ракетные полки активно меняют полевые позиции. При этом они осваивают новые районы боевого патрулирования. Полевые позиции мобильного ракетного комплекса «Ярс» надежно укрыты в глубине России, но при необходимости пусковые установки могут оказаться практически в любой точке страны.

ПГРК «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования сопровождает новейшая машина дистанционного разминирования «Листва».

«В ходе учений мы применяем новую технику, в том числе для подразделений специального обеспечения, инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ-защиты. Для поиска и борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями применяются вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», которые используют беспилотные летательные аппараты. Личный состав показывает хорошую выучку», - сообщил заместитель командующего РВСН, генерал-лейтенант Андрей Бурбин.

В рамках учения планируется отработать противодействие разным средствам воздушного нападения, а также взаимодействие с соединениями и частями Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что Бологовская ракетная дивизия в этом году завершит переоснащение на новые ракетные комплексы. Командующий РВСН Сергей Каракаев добавил, что также перевооружаются на новую технику Козельская, Ясненская и Ужурская ракетные дивизии.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.