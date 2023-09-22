Похлопывания, рукопожатия и колебания: каковы итоги визита Зеленского в США

У Киева явно сократилась аудитория, готовая слушать требования о поставках оружия и бесконечные упреки в недостаточной помощи. И чем дальше - тем яснее, насколько опасны дары его западных союзников.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: White House Office, Keystone Press Agency, Globallook Press

Встреча с Байденом должна была стать кульминацией визита Зеленского в США. Но ни торжественный прием, который организовали ему, предоставив бронированный автомобиль американского производства, ни улыбки на лицах встречающей его четы, ни слова, которых было сказано очень много, не помогли Зеленскому получить то, за чем он приехал. Хотя сегодня вечером телеканал NBC News сообщил, что Байден все же пообещал Зеленскому передать Украине партию ракет дальнего радиуса действия ATACMS в кассетном исполнении. Но в небольшом количестве.

«Я с нетерпением жду, господин президент, возможности поговорить в Вами на благо наших стран и мира, когда речь идет об вооружениях. Особое внимание я планирую уделить вопросам противовоздушной обороны», - обратился к Байдену Зеленский.

В 47-й пакет военной помощи, конечно, вошли системы ПВО Avenger, противотанковые комплексы Javelin и, что примечательно, кассетные боеприпасы. Но в остальном он выглядит скорее как утешительный приз. Сорвать джекпот и убедить законодателей предоставить Украине транш в размере $24 млрд в Конгрессе не получилось. Свои подписи под письмом Джо Байдену с призывом не допустить этого поставили почти три десятка парламентариев. В отличие от прошлого года Зеленскому даже не разрешили перед ними выступить. А о том, какое настроение сквозило на закрытой встрече, впоследствии рассказали сами законодатели.

«Зеленский сказал, что "если мы не получим помощь, мы проиграем войну"», - сообщил Чак Шумер, лидер фракции большинства в Сенате Конгресса США.

Обозреватель Washington Post Джон Рогин тоже пишет о том, что военная помощь Киеву висит на волоске. Зеленский выбрал явно не лучшее время для визита в США. Девять дней до так называемого шатдауна: демократы и республиканцы по традиции не могут согласовать бюджет. Нет результатов широко анонсированного украинского контрнаступления. И только Джо Байден вскакивает со своего места так, что за ним едва поспевает камера. И потом отвечает на вопрос, вообще-то адресованный Зеленскому.

«Я рассчитываю, что Конгресс проявит здравый смысл. Альтернативы этому нет», - говорит американский президент.

Недавно США впервые объявили о поставках на Украину снарядов с обедненным ураном. Они предназначались для американских танков Abrams, которые, как заявил Байден, будут переданы Киеву уже на следующей неделе. В начале месяца стало известно и об уничтожении на Украине первого британского танка Challenger 2. До сих пор он считался неуязвимым. А сейчас в руководстве королевских Вооруженных сил признали, что при создании брони для этого танка использовали асбест, который может быть опасен для здоровья.

«В момент пролома брони этот асбест рассыпается в виде мелких дисперсных частиц, которые при дыхании оседают в легких и вызывают рак легких, нехороших вещей онкологических», объясняет главный редактор ИА ANNA NEWS полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Тем временем в эфире американского канала Fox News вышло вот это видео. На одном из экранов в центре города в названии Украины на английском языке кто-то, видимо, по ошибке убрал сразу несколько букв. Это тут же прокомментировала Мария Захарова.

«“Слава Урине” - таким видео приветствовали президента Украины в Нью-Йорке. Не фейк», - написала она.

Тут же в мем превратилось и выступление Зеленского на Генассамблее ООН. Чтобы скрыть отсутствие почти каждого второго в зале, монтажеры подклеили его же, слушающего себя. А в Тиктоке завирусилось видео, где якобы пользователи отбиваются от появляющегося за их спиной Зеленского.

В ответ полякам, сравнившим накануне Зеленского с утопленником, который может утащить на дно, он призвал Варшаву не устраивать политический концерт.

А сегодня североамериканское турне Зеленского продолжилось необъявленным визитом в Канаду, где у трапа самолета его встречал лично премьер Трюдо. Как и в США, похлопывания и рукопожатия. Но Зеленский, пишет агентство Bloomberg, уже начинает подозревать, что приверженность Байдена колеблется, и другие лидеры также могут последовать примеру США.