Лихачев назвал провокационным слухами «отказ» Венгрии от российского топлива

Генеральный директор «Росатома» отметил, что российское топливо эффективно и очень привлекательно по цене.

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Информация о том, что Венгрия намерена отказаться от российского топлива для АЭС «Пакш», является провокационными слухами. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Зачем им отказываться? Оно эффективно и очень привлекательно по цене», - сказал Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что реализация проекта АЭС «Пакш-2» продолжиться, несмотря на противодействие США и Евросоюза.

«Это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе», - сказал он.

Напомним, в прошлом году Венгрия официально дала разрешение «Росатому» на возведение двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш». Это первая лицензия на новейшие водо-водяные реакторы типа ВВЭР-1200 в Евросоюзе.

Сейчас станция дает Венгрии почти половину всей электроэнергии. Ввод в строй новых блоков увеличит этот показатель вдвое.

Позже министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что у государства нет желания менять российских поставщиков топлива для АЭС на иностранных. В апреле 2022 года из РФ доставили такое количество топлива, которого хватит на два года.